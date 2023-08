Prigozhin, cosa non torna. "E strano che...", il sospetto dell'analista Ispi

24 agosto 2023 a

Il copro di Yevgeny Prigozhin e del suo braccio destro Dmitri Utkin sono stati riconosciuti da uno dei comandanti della Wagner all’obitorio dove sono stati trasferiti dopo lo schianto del jet privato su cui viaggiavano ieri. Lo riferisce uno dei canali Telegram legati al gruppo di mercenari Wagner, Chka-Ogpu. "Il segno principale per riconoscere Prigozhin è stata l’assenza di un dito, mentre per Utkin la sua altezza e i tatuaggi", scrive il canale. In molti, tra gli osservatori russi, hanno espresso perplessità sulla velocità con cui prima ieri è stata confermata la notizia della presenza di Prigozhin sul volo precipitato. Il ben informato sito Fontanka, di San Pietroburgo, ha riferito che i corpi delle 10 vittime hanno subito gravi ustioni nel rogo che si è generato sull’aereo tanto da renderne impossibile l’identificazione senza un esame del Dna.

A riguardo, molti analisti esprimono dubbi sulle versioni ufficiali. "Dal 24 giugno con il tentato ammutinamento, da due mesi a questa parte, Prigozhin potevamo considerarlo un uomo morto che cammina", spiega a LaPresse Claudio Bertolotti, ricercatore associato dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, secondo cui "non abbiamo conferme di nulla e non le avremo, almeno nel medio periodo, ma da qui alle presidenziali del prossimo anno non ci saranno altri colpi di scena sfavorevoli a Putin: Prigozhin non ricomparirà. Quello che è strano è che Prigozhin e il più alto comandante operativo del gruppo Wagner, Dmitry Utkin, fossero sullo stesso aereo, va contro ogni criterio di sicurezza di un’organizzazione come quella", aggiunge.

Insomma, la dinamica di tutta la vicenda provoca più di un sospetto. Dalle comunicazioni ufficiali al riconoscimento delle salme fino al fatto che, per una organizzazione nell’occhio del ciclone come Wagner soprattutto dopo il golpe "rientrato" a maggio, è impensabile che capo e vice si trovino sullo stesso aereo esposto a ogni tipo di rischio.