Prigozhin, "ordine di Putin". Il report di Intelligence: cosa succederà adesso

C'è Vladimir Putin dietro la morte di Yevgeny Prigozhin? Il capo di Wagner risulta tra i dieci passeggeri del jet privato delle milizie private precipitato nella regione russa di Tver, probabilmente abbattuto. Nella lista dei passeggeri del volo c’erano Prigozhin e il suo braccio destro, Dmitry Utkin, ma serviranno i test del Dna per risalire alle identità delle vittime i cui resti sono carbonizzati. Un rapporto dell’American Institute for the Study of War (Isw), think tank americano, afferma che Putin ha quasi certamente ordinato al comando militare di Mosca di abbattere l’aereo per vendicare l’umiliazione dopo l’ammutinamento dei mercenari del 24 giugno. Secondo gli analisti, i rappresentanti delle forze armate russe, in particolare il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, generale dell’esercito Valery Gerasimov, difficilmente avrebbero giustiziato Prigozhin senza l’ordine di Putin.

«L’intera sfera politica e di sicurezza russa probabilmente ha considerato la sopravvivenza di Prigozhin dopo la rivolta di Wagner come una decisione di Putin», ha osservato ISW. Secondo gli analisti, il ministero della Difesa russo e il Cremlino hanno distrutto la Wagner e indebolito il potere di Prigozhin dopo l’ammutinamento - e l’assassinio dei vertici di Wagner è stato probabilmente il passo finale verso l’eliminazione della brigata come organizzazione indipendente. Allo stesso tempo, l’istituto ha osservato che Prigozhin probabilmente ha cercato di opporsi alla distruzione di Wagner.

L’ISW suggerisce che Putin avesse intenzione di giustiziare Prigozhin da tempo e che l’abbattimento dell’aereo del leader del gruppo mercenario avrebbe potuto essere una coincidenza, anche se, secondo gli analisti, tale opzione è improbabile. «L’ordine quasi certo di Putin al Ministero della Difesa russo di abbattere l’aereo di Prigozhin è molto probabilmente un tentativo pubblico di ripristinare il suo dominio e vendicarsi dell’umiliazione che la ribellione armata del gruppo Wagner PMC del 24 giugno ha inflitto a Putin e ai russi Ministero della Difesa», si legge nel rapporto.

Allo stesso tempo, l’ISW ha osservato che il Cremlino sembra creare le condizioni per rimuovere l’aperta responsabilità dell’omicidio di Prigozhin da parte di Putin e dell’esercito russo. «Rosaviation ha istituito una commissione speciale per indagare sulle condizioni tecniche dell’aereo precipitato, sulle condizioni meteorologiche sulla rotta del volo, nonché sui servizi di dispacciamento e sulle apparecchiature radio di terra. Una fonte interna russa ha affermato che l’incidente aereo sarà molto probabilmente inquadrato come un atto terroristico avvenuto a bordo, e il deputato della Duma di Stato russa Yevhen Popov ha già ripetuto questa versione nei media russi. Insomma, tutto pianificato: il delitto e il modo per evitarne le responsabilità.