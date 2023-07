Usa-Cina, gli 007 scoprono il software che blocca le operazioni militari

29 luglio 2023 a

La guerra si combatte sempre di più anche con le armi digitali. Per ostacolare le operazioni militari, infatti, si può ricorrere a virus informatici e malware che svolgono una serie di operazioni in remoto che possono perfino bloccare un'intera compagine militare agguerrita come quella a stelle e strisce. E' il caso denunciato dall'intelligence statunitense che, secondo il New York Times, ha scovato un malware cinese in gradi di boicottare le basi militari di Washington. L’amministrazione di Joe Biden è alla ricerca di un software che, secondo gli Stati Uniti, la Cina avrebbe nascosto nelle reti che controllano energia, sistemi di comunicazione e forniture idriche che alimentano le basi militari negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Lo riporta il New York Times che cita funzionari dell’esercito e dell’intelligence americana.

La scoperta del malware ha fatto emergere il timore che gli hacker cinesi, che probabilmente lavorano per l’Esercito popolare di liberazione, abbiano inserito un codice per interrompere le operazioni militari statunitensi in caso di conflitto.