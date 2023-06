Harry e Meghan vogliono diventare Spencer: il piano della "nuova lady Diana"

22 giugno 2023 a

Tra poco la moglie del principe Harry potrebbe non essere più Meghan Markle ma Meghan Spencer, come l’indimenticabile lady Diana. L'indiscrezione clamorosa arriva da un veterano royal watcher britannico, l'esperto di affari reali Tom Bower secondo cui la prossima mossa dei Duchi di Sussex, rotti ormai tutti i ponti con Buckingham Palace, sia "trasformarsi in Meghan e Harry Spencer, il nome da nubile della defunta madre di Harry, la principessa Diana". Un piano per dare nuova linfa a un brand che si è presto offuscato dopo il clamore iniziale e i libri-bomba di Harry. Basti pensare che Spotify li ha scaricati dopo la prima stagione del podcast di Meghan. Insomma, siamo in pieno riposizionamento dell'immagine.

Ma perché il cognome? "Ciò che è veramente interessante nel re-branding dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo vero obiettivo nella vita è quello di essere Diana", ha detto Bower, autore del libro Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors in una intervista a GB News martedì 30 giugno. E quindi via il brand Windsor, con Meghan che "quindi diventerebbe Meghan Spencer, la nuova Diana".

Secondo quanto riportato dallo scrittore britannico la coppia avrebbe iniziato a parlare del proprio piano con amici che hanno ancora contatti con il Palazzo, e così la voce clamorosa è arrivata alle orecchie di Bower. Ma c'è un ostacolo all'operazione di rivoluzione dell'immagine, e ha un nome e un cognome: Charles Spencer. Il fratello di Lady D. La commentatrice Petronella Wyatt, riporta il Corriere della sera, fa sapere che lo scrittore e giornalista tv 59enne "potrebbe avere qualcosa di acuto da dire al riguardo, sarà furioso". Un'altra guerra in vista da un capo all'altro dell'Oceano?