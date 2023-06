Harry e Meghan, divorzio ad un passo: il principe ha già scelto la nuova casa

Alice Antico 17 giugno 2023 a

Che il principe Harry e la sua coniuge Meghan Markle siano vicini al divorzio è ormai noto a tutti da diversi giorni. In Inghilterra gli organi di stampa vicini alle vicende della famiglia reale parlano di ufficialità della separazione già dai prossimi giorni. Tante le ipotesi che giornalisti e non si sono divertiti a fantasticare; in primis, il fatto che con l’addio del Principe a sua moglie, egli potrebbe tornare in patria inglese dalla sua famiglia di sangue, dopo gli anni di "esilio" oltreoceano.

Harry e Meghan dicono addio anche a Spotify. Cosa c'è dietro il divorzio

L'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha infatti rivelato in esclusiva a “OK Magazine” che "Senza Meghan, Harry sarebbe immediatamente perdonato dal re e da tutta la famiglia”. Ma non solo, perché la nota giornalista inglese ha aggiunto che “Se il matrimonio dovesse fallire e lui tornerà, probabilmente non troverebbe muri da parte dei suoi familiari, anzi, c’è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo".

"Scaricata", mazzata milionaria per Meghan. Verso il divorzio con Harry

Queste, tuttavia, non sono state comunque le uniche avvisaglie di una possibile crepa nella nota coppia inglese. Infatti, dopo la notizia dell'acquisto del principe di una villa fuori Londra infatti, nei giorni scorsi l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, aveva ipotizzato una separazione tra i due, motivata dal fatto che “Il Duca di Sussex continuerebbe a restare sposato solo per poter vedere crescere i suoi due figli, Archie e Lilibet”.