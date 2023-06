Regina Camilla felice per l'assenza di Harry e Meghan Markle dal Royal Ascot

Giada Oricchio 21 giugno 2023 a

Furiosa, ma felice. Così è stata descritta Camilla al suo primo Royal Ascot da regina. La famosa corsa di cavalli era uno degli eventi più amati da Elisabetta II e la moglie di re Carlo III ha dimostrato di avere la stessa passione e il medesimo intrattenibile coinvolgimento di The Queen davanti ai destrieri in gara. Le sue espressioni hanno fatto il giro del web, ma nel royal box il chiacchiericcio principale riguardava il principe Harry e Meghan Markle. I Sussex erano sulla bocca di tutti non solo per le recenti brutte figure con Dior e Spotify (pare che l’ex attrice abbia imbrogliato sulle interviste del podcast Archetypes facendole fare al suo staff e registrando a parte le domande) ma anche per la gradita assenza a uno dei momenti salienti della stagione sociale inglese. Una fonte ha detto in esclusiva a Page Six: “Il pettegolezzo nel recinto reale era quanto tutti fossero felici che Meghan e Harry non fossero qui”. E pensare che, nel non lontanissimo 2018, l’ex attrice debuttò ad Ascot tra le fanfare e su una carrozza degna di una principessa.

Sempre la stessa gola profonda ha rivelato al magazine americano che Camilla è ancora furiosa con i duchi di Sussex per essere stata definita “matrigna malvagia” nel libro Spare ma sa di poter contare su Carlo: “Ha detto al re che i due la mettono a disagio. Lui la ama incondizionatamente, l'ha resa regina e sceglierà il suo benessere su di loro ogni volta anche se Camilla sa di non dover tirare troppo la corda poiché Carlo ama il figlio”. La corte e l’aristocrazia britannica incolpano la duchessa di Sussex per il grande pasticcio, mentre promuovono la paziente e astuta Camilla: “Ad Ascot la gente ha dimostrato di amarla e la regina non rischierà di rovinare tutto impegnandosi in uno scontro aperto con Harry e Meghan”.