Harry e Meghan Markle, qual è verità sul divorzio dei duchi di Sussex

Harry e Meghan sull’orlo della bancarotta? Dior nega di voler ingaggiare la duchessa di Sussex e Netflix starebbe rivalutando l’accordo da 100 milioni di dollari. H&M stanno mietendo un insuccesso dietro l’altro in questa tiepida estate che li vorrebbe vicini a un poco realistico divorzio. Pochi giorni fa è esplosa la notizia della rottura con Spotify perché Meghan in 3 anni ha prodotto solo 12 puntate del podcast Archetypes, mentre Harry al più ha fatto il saltimbanco dietro la finestra in un famoso video. Dunque, licenziamento per non aver raggiunto gli obiettivi minimi. La piattaforma li ha scaricati strappando il contratto da 20 milioni di dollari. Nemmeno il tempo di metabolizzare lo schiaffo - ufficialmente è stata una separazione consensuale - che Bill Simmons, il giornalista sportivo responsabile dell'innovazione e della monetizzazione del gigante dello streaming, è uscito allo scoperto e li ha definiti “pigri”, “difficili” e “fo***ti truffatori”: “Il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro doveva avere come titolo "artisti della truffa". Devo ubriacarmi una notte per raccontare la storia del colloquio su Zoom che ho avuto con Harry per aiutarlo ad avere un’idea podcast. È una delle mie storie più belle”. E si dice che anche Netflix stia facendo una revisione del suo accordo da 80 milioni di sterline con i Sussex dopo aver cancellato la serie Pearl.

Nel Regno Unito le cose non vanno meglio: Re Carlo III non li ha invitati alla parata del “Trooping the Colour”. Stufo, probabilmente, di vedersi spezzare in faccia tutti i ramoscelli d’ulivo. E adesso? Beh, adesso succede che l’ex attrice sia stata paparazzata scura e tirata in volto nei pressi della villa di Montecito e che la crisi economica (più che guadagnare i Sussex stanno dando fondo ai risparmi, nda) stia facendo traballare il matrimonio. Tuttavia l’ipotesi di una separazione da 50 milioni di sterline con il ritorno a Buckingham Palace del figliol prodigo appare piuttosto irrealistica o perlomento poco fattibile. Sua Maestà sarebbe felice di accogliere Harry, mentre William d’Inghilterra, Kate Middleton e la regina Camilla sarebbero pronti a serrare cancelli e mascelle. Troppi i cadaveri disseminati lungo la “strada dell’indipendenza” dal secondogenito di Lady Diana. In più, la condicio sine qua non di un ritorno all’ovile sarebbe che Meghan rimanesse in California a cercare di diventare una celebrity senza alcun talento particolare. E i bambini Archie e Lilibet Diana? Ecco il vero nodo sono loro. Impensabile che la duchessa li affidi esclusivamente alle cure paterne, impossibile che Harry metta tra sé e i figli un intero Oceano. Proprio lui che sfoggia ferite mai cicatrizzate di una carenza affettiva familiare Per questo, un insider reale, a dispetto dei rumors insistenti di questi giorni, ha escluso l’ipotesi dell’addio tra i Sussex. Almeno per ora.

Tornando ai guai dei duchi, è arrivata un’altra batosta per l’ex attrice: Dior ha smentito di avere intavolato una trattativa multimilionaria con l’ex figurante di “Suits”. Una fonte del brand ha riferito a PageSix: “Siamo rimasti sorpresi dalla notizia, al team è indifferente come è nata la storia. Non c'è verità nelle affermazioni secondo cui collaborerà con la casa di moda francese”. Pure un portavoce dei Sussex ha negato l’interessamento anche se a Meghan piacerebbe moltissimo rappresentare la maison di cui è fan sia per gli abiti che per il makeup. Di vero c’è che Markle potrebbe resuscitare il blog “The Tig” dove dava consigli di moda e parlava di attualità. Un modo per essere sempre “on air”. E Harry? E’ stato oggetto di un attacco esplosivo da parte di Kelly Osbourne. L’ex star dei reality, nel seguitissimo podcast “I’ve had it”, lo ha accusato di essere capace solo di "piagnucolare, piagnucolare e lamentarsi" e lo ha definito "f-re t-t". Osbourne giudica eccessive le lagne del principe: “E’ come se fosse l’unico ad avere problemi mentali. La vita di tutti è dura. Sei stato il principe di un dannato Paese, ti sei travestito da nazista e ora stai cercando di tornare come Papa”. In questo mulinello di gossip, i Sussex devono iniziare a guadagnare: la villa di Montecito e il loro stile di vita bizzarro hanno alti costi di gestione e per la sicurezza vanno via 2 milioni di dollari all’anno. Senza rimboccarsi le maniche sarà dura stare in una magione vista mare.