Harry e Meghan, l'affronto di Carlo III. Perché non c'erano al compleanno reale

Al Trooping the Colour, la prima celebrazione pubblica di re Carlo III, della famiglia reale britannica c'erano tutti o quasi. L'assenza di Harry e Meghan Markle ha fatto discutere anche alla luce delle recenti voci che danno la coppia prossima al divorzio. Ma perché non c'erano? Uno dei motivi è che dopo essersi dimessi da membri di casa Windsor, non possono salire sul balcone di Palazzo con il resto della royal family. Ma la causa principale è che quest’anno non sono proprio stati invitati da Re Carlo III come invece era accaduto in passato. Circostanza che dagli osservatori reali viene letta come un affronto.

Il monarca, a cavallo, ha partecipato alla tradizionale parata ’Trooping the Colour’, a Londra. Insieme a lui, sempre in sella, il figlio William, la principessa Anna e il principe Edoardo. La regina consorte Camilla, insieme a Kate, hanno invece seguito in carrozza la processione. Assenti eccellenti, il principe Harry, tornato in California dopo la recente visita nella capitale britannica per presentarsi in aula nel processo contro i tabloid, e il principe Andrea. La marcia è partita da Buckingham Palace e ha raggiunto Horse Guards Parade, nei pressi di Whitehall, nel centro di Londra. Dopo l’ispezione delle truppe, Carlo III ha guidato la processione fino al palazzo dove si è unito alla famiglia reale per ammirare il sorvolo di una settantina di caccia, dopo le 41 salve di cannone dal vicino Green Park.

Tornando all'assenza dei Duchi di Sussex, secondo il Sunday Times, Re Carlo III non avrebbe deciso a cuor leggero di escludere il figlio dai festeggiamenti. Al contrario. Sua Maestà sarebbe molto preoccupato per il principe Harry e per l'esito del processo.