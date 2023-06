Ucraina, "piccoli progressi e perdite pesanti". Report sulla controffensiva

18 giugno 2023 a

a

a

La controffensiva ucraina sta provocando pesanti perdite nelle forze armate russe ma anche nelle file dell'esercito di Kiev. E in queste prime fasi "ha fatto piccoli progressi". I funzionari militari britannici nel loro aggiornamento quotidiano di Intelligence fanno il punto sulla situazione della guerra in Ucraina. La controffensiva insiste a Sud, mentre l'aeronautica di Kiev afferma di aver colpito un deposito di munizioni a Kherson. Risultati che per l'Intelligence militare di Londra hanno un prezzo alto. La Russia e l’Ucraina, infatti, stanno subendo un alto numero di perdite militari mentre Kiev combatte per mandare via le forze del Cremlino dalle aree occupate nelle prime fasi della sua controffensiva.

Le perdite russe sono probabilmente al livello più alto dal picco della battaglia per Bakhmut a marzo, hanno dichiarato i funzionari militari britannici nel loro aggiornamento quotidiano. Secondo l’intelligence britannica, i combattimenti più intensi si sono concentrati nella provincia sud-orientale di Zaporizhzhia, intorno a Bakhmut e più a ovest nella provincia orientale ucraina di Donetsk. L’aggiornamento riporta che l’Ucraina è all’offensiva in queste aree e ha "fatto piccoli progressi", mentre le forze russe stanno conducendo "operazioni difensive relativamente efficaci" nel sud dell’Ucraina.