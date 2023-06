Guerra in Ucraina, il capo degli 007 di Kiev è in gravi condizioni: “Missile sull'ufficio”

18 giugno 2023 a

L’Ucraina viene scossa dalla possibile perdita di una delle figure simbolo della guerra contro la Russia. Il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, è infatti rimasto ferito durante un attacco missilistico russo contro il quartier generale della direzione principale dell’intelligence a Kiev. Lo ha riferito a RIA Novosti un dipendente delle forze dell’ordine: «Secondo le informazioni ricevute dalle forze di sicurezza russe da fonti della Direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina, si è saputo che Kirill Budanov è stato ferito durante un attacco russo la mattina del 29 maggio sull’edificio della Direzione principale dell’intelligence situata su Rybalsky Isola a Kiev. Un missile russo si è schiantato nell’ufficio vicino a quello con Budanov». Secondo l’interlocutore dell’agenzia, Budanov è riuscito a essere tirato fuori dalle macerie, dopo di che è stato evacuato in elicottero alla base militare di Rzeszow in Polonia, e da lì un aereo Usa, arrivato appositamente dalla base aerea di Ramstein, lo ha portato a Berlino. La registrazione del volo è conservata anche nei dati del servizio Flightaradar.

Fonti dell’intelligence militare ucraina hanno nominato il luogo esatto in cui è in cura Budanov: sarebbe l’ospedale Bundeswehr di Berlino in Scharnhorststrasse 13 (è quello delle forze armate). Secondo la stessa fonte, ci sono informazioni secondo cui il capo della GUR sarebbe ancora in gravi condizioni. Il 29 maggio, il ministero della Difesa russo ha annunciato un massiccio attacco missilistico contro aeroporti, posti di comando e postazioni radar ucraini. A Kiev hanno smentito la diffusione della notizia della morte di Budanov, ma non hanno detto nulla sulle sue ferite, né su dove si trova e in quali condizioni. E in effetti l’agente segreto non appare in pubblico da quella data.