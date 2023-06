Joe Biden firma l'accordo sul debito, gli Usa evitano il default

03 giugno 2023 a

a

a

Dopo diverse settimane di confronto politico, Joe Biden ha firmato, a due giorni dalla scadenza del 5 giugno, la legge che evita il rischio di un default degli Stati Uniti, lo annuncia la Casa Bianca. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge che sospende il tetto del debito pubblico statunitense fino al gennaio 2025 e fissa anche alcuni obiettivi di bilancio. Il presidente ha ringraziato i leader del Congresso, tra cui il leader repubblicano Kevin McCarthy, per la loro «cooperazione» sulla questione, ha aggiunto la Casa Bianca. Senza questa legge, approvata dal Senato a maggioranza democratica e dalla Camera a maggioranza repubblicana, il Paese rischiava di andare in default sul debito già lunedì 5 giugno.

Video su questo argomento Biden evita il default e rimanda tutto a dopo le Presidenziali | VIDEO

«Nulla sarebbe stato più irresponsabile, nulla sarebbe stato più catastrofico», ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti in un discorso solenne dallo Studio Ovale. «Trovare un consenso tra i partiti è difficile. L’unità è difficile. Ma non dobbiamo mai smettere di provarci», ha aggiunto, ripetendo il messaggio di riconciliazione che ha segnato l’inizio del suo mandato e che ora è la parola d’ordine della sua campagna per il 2024.