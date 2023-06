Joe Biden è caduto di nuovo. Come sta e cosa è successo negli Usa

01 giugno 2023 a

Brutta caduta per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è scivolato sul palco durante la cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti della United States Air Force Academy di Colorado Springs. Biden si era appena congratulato con un cadetto quando si è girato, come per scendere dal palco, ha fatto appena due passi ed è caduto sulle ginocchia.

President Joe Biden falls during U.S. Air Force Academy graduation.



pic.twitter.com/WTxy5NPBl5 — Pop Base (@PopBase) June 1, 2023

Il presidente Usa è parso comunque in buone condizioni ed è stato subito aiutato a rialzarsi, riuscendo a stare in piedi fino alla fine della cerimonia. "È caduto, spero non si sia fatto male. Ma deve stare un po' più attento", ha commentato Donald Trump, che spera di sfidare Joe Biden alle prossime presidenziali negli Stati Uniti.