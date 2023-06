Guerra Ucraina, gli 007 Usa infettano i cellulari Apple. L'accusa dei russi

01 giugno 2023 a

a

a

La guerra in Ucraina tra Russia e Occidente assume sempre più i contorni di una guerra di spie. Tra le modalità con cui gli 007 statunitensi cercano di carpire informazioni sensibili c'è anche l'hackeraggio degli smartphone Apple utilizzati dai vertici del Cremlino e dai diplomatici stranieri a Mosca. Il controspionaggio russo, infatti, ha scoperto un’operazione delle agenzie di intelligence statunitensi per infettare migliaia di iPhone, compresi quelli appartenenti a diplomatici stranieri a Mosca, con un malware.

Mossa di Putin dopo i raid su Mosca: spunta il progetto del nuovo super-bunker

«L’FSB insieme al Servizio di protezione federale russo ha scoperto l’attività di spionaggio dei servizi di intelligence svolte tramite cellulari a marchio Apple», si legge in una nota dell’Fsb. Secondo l’intelligence russa, sono stati contagiati diverse migliaia di telefoni Apple. «Oltre ai clienti nazionali, abbiamo rilevato il contagio di numeri e clienti stranieri che utilizzavano sim card appartenenti a rappresentanze diplomatiche e ambasciate in russe», tra le quali quelle dei Paesi Nato, delle ex repubbliche Urss, ma anche di Israele, Siria e Cina.