Russia, Prigozin all'assalto di Shoigu e delle élite: "Droni sulle vostre case"

Il fondatore del gruppo di mercenari Wagner, Evgenij Prigozin, dopo l’attacco ucraino di droni che hanno colpito zone centrali di Mosca, si è sfogato sul suo canale Telegram contro il Ministero della Difesa russo. Le parole del leader della Wagner sono molto dure: “Cosa state facendo? Uscite dagli uffici dove vi hanno messo per difendere questo Paese”. Poi aggiunge: “Voi siete il ministero della Difesa, perché ca*** permettete a questi droni di entrare a Mosca?”.

Prigozin torna a criticare pesantemente i vertici militari russi e l’organizzazione difensiva, e non si spiega per quale motivo l’unità di protezione antiaerea di Mosca non sia riuscita a neutralizzare i droni nemici prima che potessero sorvolare i cieli della capitale. Il "cuoco di Putin", come è soprannominato, non risparmia pesanti critiche all’elite russa dichiarando: “I droni volano sulle vostre case a Rublykova (quartiere in cui risiede l’elite moscovita, ndr). Lasciate che le case vadano in fiamme. Ma cosa dovrebbe fare la gente comune quando i droni che trasportano esplosivi si schiantano contro le loro finestre?”.

Poi il fondatore del gruppo Wagner, furioso, ha denunciato che la Russia è indietro "di decenni" rispetto agli ucraini per quanto riguarda le capacità difensive dai droni, con Mosca che "non ha fatto assolutamente nulla" per mettersi al passo. Dopo la tirata d’orecchi al Ministro Shoigu e l'ennesimo messaggio a Putin, Prigozin non si è risparmiato altre aspre critiche social nei confronti dei vertici russi sulla condotta delle operazioni militari.