Guerra, l'Ucraina attacca Mosca con i droni: “Attentato terroristico”

30 maggio 2023 a

a

a

Una nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Sono 8 i droni ucraini che all’alba hanno preso di mira Mosca, capitale della nazione guidata da Vladimir Putin, colpendo una zona residenziale, ‘Nuova Mosca’. I dettagli dell’attacco di Kiev al cuore della città sono stati resi noti dal Ministero della Difesa russo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, sono 5 i droni abbattuti dalla difesa aerea, mentre sono stati colpiti due edifici residenziali e non ci sono state vittime. L’incidente è stato etichettato come ‘attentato terroristico’ dai servizi di sicurezza russi, che hanno spiegato che “il drone ha colpito i piani superiori di un edificio residenziale in via Profsoyuznaya 98. La facciata e i vetri della casa sono stati distrutti. Non ci sono state vittime”. La stessa dinamica è avvenuta pure in un edificio residenziale di 24 piani in via Atlasov, nel distretto amministrativo di Novomoskovsk.

Pioggia di missili su Kiev e attacchi nel Belgorod: cosa sta succedendo in Ucraina

Mosca è situata a oltre mille chilometri dall’Ucraina e finora è stata presa di mira solo raramente dagli attacchi dei droni, attacchi che invece sono diventati più comuni in altre zone russe. Le immagini pubblicate sui social media mostrano tracce di fumo nel cielo e i palazzi colpiti, altri video mostrano invece una finestra rotta. L’attacco segue un assalto analogo a Kiev, che è stato effettuato da droni russi durante la notte e ha causato almeno una morte. È stata la terza notte di seguito che la capitale ucraina viene ‘martellata’ dai russi. La risposta degli uomini di Volodymyr Zelensky non si è fatta attendere, con altri momenti di tensione dopo l’attacco della notte del 2 maggio contro il Cremlino, sempre con i droni, che la leadership russa ha attribuito direttamente all’Ucraina.