Guerra, l'Ucraina può riprendere subito Bakhmut? Cosa succede alle truppe russe

29 maggio 2023 a

a

a

«Il ritmo delle operazioni russe intorno a Bakhmut rimane notevolmente ridotto. Il personale ucraino nell’area ha espresso ottimismo sul fatto che la diminuzione delle operazioni di Mosca intorno alla città possa facilitare ulteriori contrattacchi di Kiev limitati e localizzati». A fare tale rilevazioni sui possibili sviluppi della guerra tra Ucraina e Russia è l’Institute for the Study of War (ISW), dopo aver ha valutato che la diminuzione del ritmo delle operazioni offensive russe nell’area di Bakhmut e l’operazione di ritiro in corso stanno probabilmente fornendo alle forze ucraine nell’area l’opportunità di «lanciare un nuovo ciclo di operazioni intorno alla città, qualora lo volessero».

Video su questo argomento "L'attacco più massiccio dall'inizio della guerra". Kiev abbatte 40 droni

Il fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, sottolineano gli analisti del think tank statunitense, ha annunciato che «l’operazione di ritiro da Bakhmut potrebbe non essere completata entro la scadenza iniziale del 1 giugno e durare fino al 5 dello stesso mese». Ieri, ha inoltre spiegato che le forze Wagner richiedono alcuni giorni aggiuntivi per trasferire tutte le attrezzature in buone condizione, rendendo così necessario un ritardo nel loro ritiro dalla città. E ora si apre uno spiraglio per Kiev.