La minaccia di Lavrov all'Onu: gli Usa vogliono imporre il loro ordine mondiale

24 aprile 2023 a

a

a

Alta tensione tra Russia e Occidente. Anche all'Onu. Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di «aver imboccato la strada della distruzione della globalizzazione». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aprendo il Consiglio di Sicurezza Onu, di cui la Russia è presidente di turno. «Gli Usa - ha aggiunto - stanno cercando di minare il multilateralismo nell’Indo-Pacifico». Lavrov ha accusato Washington di voler «imporre l’ordine del mondo in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite».

Lavrov al G20: "La guerra scatenata da loro". La platea gli ride in faccia

E sarà una giornata ad alta tensione e imbarazzo alle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sta presiedendo la riunione del Consiglio di Sicurezza che sarà incentrata sulla difesa dei principi della Carta fondante dell’Onu, un patto designato in parte per prevenire le guerre. La presenza del capo della diplomazia di Vladimir Putin provocherà nelle prossime ore reazioni severe da alcuni membri delle Nazioni Unite. «Ci stanno prendendo in giro - ha commentato a "Politico" un alto esponente dell’amministrazione Usa riferendosi ai russi - stanno scegliendo argomenti che riguardano quello che stanno facendo in guerra, e vogliono spostare la narrazione. Ma non ci cascheremo». «È un brutto momento per la diplomazia - ha aggiunto Peter Yeo, vicepresidente della United Nations Foundation - non penso che alla lunga porterà bene».