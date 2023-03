G20, Lavrov: "La guerra scatenata da loro". E la platea gli ride in faccia

Giada Oricchio 03 marzo 2023 a

a

a

“La guerra? Iniziata dall’Ucraina” e il pubblico scoppia a ridere. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha rimediato una nuova figuraccia dopo il boicottaggio di ieri alla Conferenza sul disarmo a Ginevra quando le delegazioni diplomatiche sono uscite dall’aula appena ha iniziato il suo discorso. Oggi, lo sbeffeggiamento si è consumato in India.

Il ministro degli esteri russo Lavrov a Nuova Delhi parla della «guerra contro la Russia» e il pubblico in sala ride di gusto. Ascoltatelo (e ridete) #Ukraine pic.twitter.com/T1Xg6Jl3uD — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 3, 2023

Durante il suo intervento ai “Raisina Dialogue” a New Delhi, il ministro ha affermato: “Mosca sta cercando di fermare la guerra e che è stata lanciata contro di noi usando l’Ucraina” e in sala è esplosa una fragorosa risata generale. Nel filmato diventato virale sul web nel giro di poche ore, si vede che Lavrov rimane di sasso e tradisce un filo di stupore. Ha giusto un attimo di esitazione e subito dopo ricomincia a parlare. Il titolare degli Affari esteri del Cremlino ha accusato l’Occidente di non aver mai voluto attuare gli accordi di Minsk e quelli sui serbi del Kosovo: “E’ la stessa storia: un inganno dei serbi per ciò che concerne la Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, e un inganno della Russia riguardo agli accordi di Minsk”.