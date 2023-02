Guerra in Ucraina, la minaccia Sergej Lavrov: Russia sarà più forte di prima

02 febbraio 2023 a

Guerra in Ucraina, i vertici del Cremlino non mollano la presa e sfidano ancora una volta l'Occidente. Il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, ha assicurato che la Russia emergerà dalla attuale situazione geopolitica «più forte e in grado di difendersi in modo ancora più efficace». Intervistato dall’emittente Rossiya 24 e dall’agenzia Ria Novosti, il capo della diplomazia russa ha affermato più volte che Mosca «è pronta» per la pace in Ucraina, sottolineando però che «se vuoi la pace, devi essere pronto a difenderti».

«Le consegne occidentali di moderne attrezzature militari a Kiev, a quanto pare, saranno effettuate insieme a squadre di combattimento straniere». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24 e Ria Novosti. «Tutti i tipi di armi che sono già stati parzialmente trasferiti, e soprattutto quelli che sono stati annunciati, non possono essere usati dagli ucraini senza addestramento - ha aggiunto - quindi probabilmente insieme a loro arriveranno anche squadre di combattimento composte da persone che - a quanto pare - saranno temporaneamente rilasciati in congedo dall’esercito e registrati come mercenari», ha concluso Lavrov.