Israele, automobile sulla folla. Feriti a Gerusalemme

Otto persone sono rimaste ferite dopo che un auto è finita su un gruppo di pedoni nel centro di Gerusalemme, vicino al mercato Mahane Yehuda. Lo riporta il Times of Israel citando fonti mediche. Uno degli otto feriti versa in gravi condizioni. La polizia ha confermato l’accaduto riferendo che il conducente dell’auto è stato «neutralizzato». Decine di agenti sono sul posto. Al momento non sono chiare le condizioni del sospetto aggressore che, secondo alcune fonti, sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. I cinque sono stati portati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem a Gerusalemme. Nel frattempo è stato ucciso il sospetto responsabile del presunto attentato. È quanto si legge sul sito del Jerusalem Post, secondo cui «il terrorista, residente a Gerusalemme Est, è stato colpito e ucciso da un civile» nel posto dove sono accaduti i fatti.

L'ultimo attentato arriva appena pochi giorni dopo il tremendo attacco avvenuto a inizio aprile quando un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni, avvocato di Roma, è stato ucciso da un'altra auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv, non lontano dall'ambasciata d'Italia.