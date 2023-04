Ucraina, la Russia smonta le ambizioni di Macron: "Francia coinvolta nel conflitto"

10 aprile 2023 a

Il presidente francese Emmanuel Macron prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei possibili negoziati per far finire la guerra in Ucraina ma la Russia lo gela: "Francia coinvolta nel conflitto, non può essere mediatrice". "L’Europa non deve lasciarsi coinvolgere in crisi che non sono le nostre", ha detto Macron ai giornalisti nell’aereo che lo riportava a Parigi dopo la visita di Stato in Cina. I Paesi europei non devono essere "vassalli degli Stati Uniti" mentre l’Unione europea deve costituire un "terzo polo" di fronte a Cina e Usa, ha detto il presidente francese.

Dichiarazioni destinate a far discutere e che sottolineano come l'Ue non debba "non mettersi a seguire gli Stati Uniti". Ma la Francia "difficilmente può rivendicare il ruolo di intermediario tra Mosca e Kiev, poiché è indirettamente coinvolta nel conflitto dalla parte dell’Ucraina", ha detto, come riporta Tass, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in una conversazione con i giornalisti.

"Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore ora, perché Parigi si schiera effettivamente dalla parte di uno dei partecipanti al conflitto. Parigi, inoltre, è indirettamente e direttamente coinvolta in questo conflitto dalla parte dell’Ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino. Peskov ha aggiunto che "è ancora difficile immaginare sforzi di mediazione". In precedenza, il presidente cinese Xi Jinping, durante una cena informale con il presidente francese Macron nella città cinese di Guangzhou, aveva affermato che Pechino accoglie con favore le proposte di Parigi per una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina ed è pronta a sostenerle. Secondo Xi Jinping, le parti in conflitto devono assumersi la responsabilità e incontrarsi a metà strada per creare le condizioni per una soluzione politica.