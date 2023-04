Fuga di documenti Usa, Zelensky cambia i piani militari: on line i punti deboli dell'Ucraina

10 aprile 2023 a

L’Ucraina ha già modificato alcuni dei suoi piani militari a causa della fuga di notizie dovute alla pubblicazione online di documenti militari segreti americani. Lo riporta la Cnn che cita una fonte vicina al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alcuni testi mettono in luce punti deboli della difesa ucraina in un momento critico e delicato della guerra, quando cioè le forze si preparerebbero a lanciare una controffensiva contro i russi. Il Pentagono, come ha riferito il portavoce stampa Sabrina Singh, ha lanciato uno "sforzo fra agenzie" per valutare l’impatto della fuga di notizie.

"Il Dipartimento della Difesa continua a esaminare e valutare la validità dei documenti fotografati che circolano sui siti di social media e che sembrano contenere materiale sensibile e altamente classificato", ha affermato Singh in una nota citata dalla Cnn. "È stato avviato uno sforzo fra agenzie, incentrato sulla valutazione dell’impatto che questi documenti fotografati potrebbero avere sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sui nostri alleati e partner". Singh ha aggiunto che i funzionari statunitensi hanno parlato con alleati e partner durante il fine settimana in merito alla fuga di notizie e hanno informato i "comitati del Congresso" competenti.

Intanto sono continuati i bombardamenti nella notte e nella Domenica delle Palme ortodossa. Le forze russe hanno attaccato due comunità nell’oblast di Kherson, sirene antiaeree hanno risuonato anche a Dnipro, Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia. Le truppe russe inoltre stanno demolendo la stazione ferroviaria centrale di Mariupol, riferiscono media locali, presumibilmente per la costruzione di un grande hub logistico.