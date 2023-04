Usa, Trump a New York per l'incriminazione. Colpo di scena nella difesa

03 aprile 2023 a

“History in the making”. Si sta facendo la storia, titolano le tv Usa, nel rilanciare le immagini dell’Air Trump One che decolla dalla pista dell’aeroporto internazionale di Palm Beach, diretto a New York. Donald Trump trascorrerà la notte nella sua Trump Tower, sulla Quinta Avenue, poi alle 14.15 ora locale di martedì, le 20.15 in Italia, farà il suo ingresso nell’edificio della Procura di Manhattan. Sarà la prima volta, nei quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti, che un ex presidente verrà incriminato per una vicenda penale. Oltre trenta, secondo le indiscrezioni di stampa, i reati che gli verranno contestati, relativi alla vicenda del pagamento in nero della pornoattrice Stormy Daniels, per comprarne il silenzio su una passata relazione, alla vigilia del voto presidenziale del 2016. Secondo la procedura, all’ex presidente verranno letti i suoi diritti (“Hai il diritto di rimanere in silenzio…"), verranno prese le impronte digitali e scattata una foto segnaletica. Ma, secondo gli accordi tra i suoi legali e il procuratore Alvin Bragg, a Trump verrà risparmiata l’onta delle manette.

Il tycoon verrà accompagnato davanti a un giudice, che formalizzerà le accuse, poi potrà andarsene. E infatti Trump ha già annunciato per la serata di martedì, tarda notte in Italia, un comizio in Florida, dopo che avrà fatto ritorno a Mar-a-Lago. Non è difficile immaginare i toni con i quali affronterà la vicenda, dopo che negli ultimi giorni lo scontro dialettico con Bragg ha raggiunto livelli infuocati.

Nel frattempo, Politico ha rivelato che il tycoon ha ingaggiato l’avvocato Todd Blanche, specializzato in reati finanziari ed ex procuratore federale, per metterlo a capo del team di legali che si occuperanno della sua difesa. Blanche, che di recente è stato partner dello studio legale Cadwalader, Wickersham & Taft, ha in passato rappresentato l’ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort e Igor Fruman, un ex socio di Rudy Giuliani che è stato un personaggio chiave nel processo di impeachment dell’ex presidente. La Cnn precisa che gli avvocati Joe Tacopina e Susan Necheles rimarranno nel team legale di Trump. Tuttavia l’assunzione di Blanche è stata vista da alcuni della cerchia dell’ex presidente come un modo per ridurre il peso di Tacopina, che finora è stato il volto e la voce della difesa di Trump.