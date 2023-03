L'economia russa "sta per crollare", profezia del Wall Street Journal

29 marzo 2023 a

Dagli Stati Uniti arriva una nuova, fosca previsione per l'economia russa. A oltre un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, infatti, le sanzioni occidentali a Mosca avrebbero iniziato a incidere profondamente sulle entrate del governo russo, sempre minori, e una economia "spostata su una traiettoria di crescita inferiore, probabilmente a lungo termine", sostiene in un lungo articolo il Wall Street Journal. In altre parole, "l’economia russa sta per crollare", scrive il quotidiano finanziario.

Ma perché si parla "crescita inferiore" e poi di crollo imminente? Alla base c'è una serie di circostanze, come riporta il Corriere della sera. Innanzitutto la strategia di Vladimir Putin, che era convinto che le forniture energetiche russe avrebbero limitato il sostegno dell’Europa all’Ucraina. In realtà, l'Occidente ha fornito di armi sempre più avanzate le forze armate di Volodymyr Zelensky e le entrate energetiche di Mosca si sono dimezzate. Il tutto mentre il deficit di bilancio si è approfondito. La svalutazione del rublo e il calo di forza lavoro a disposizione nel Paese visti i tanti giovani spediti al fronte fanno il resto.