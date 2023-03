Guerra Ucraina, la profezia di Zelensky: la Russia perderà su tutti i fronti

25 marzo 2023 a

Zelensky fa la sua profezia sulla guerra. Nel suo messaggio, il presidente ucraino auspica che il Cremlino dovrà perdere la guerra non solo sul fronte bellico ma anche sul versante economico e culturale. «Passo dopo passo, stiamo facendo tutto il possibile e ovunque affinché il revanscismo russo perda in ciascuno degli elementi della sua aggressione contro l’Ucraina e la libertà dei popoli in generale», lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Ukrainska Pravda. «La Russia deve perdere sul campo di battaglia, nell’economia, nelle relazioni internazionali e nei suoi tentativi di sostituire la verità storica con alcuni miti imperiali. Il Cremlino sta perdendo nei suoi tentativi di schiavizzare il nostro popolo».

«Un’altra settimana di difesa è quasi finita, un’altra settimana in cui l’Ucraina è diventata più forte. E quando il nemico è diventato ancora più isolato, ancora più senza speranza», ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il presidente ha ricordato il patto con il Giappone e gli aiuti ricevuti «da Stati Uniti, Lituania, Finlandia e Germania. Inoltre, il parlamento svedese ha approvato l’11esimo pacchetto di sostegno alla difesa per l’Ucraina». Dopo aver sottolineato che la Russia deve essere sconfitta in tutti i campi, il presidente ha detto che «è la sconfitta su vasta scala della Russia che sarà una garanzia affidabile contro nuove aggressioni e crisi».