Guerra Ucraina, Zelensky sfida Putin: risponderemo colpo su colpo

Scontro totale nella sfida in corso tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky non usa mezzi termini e risponde agli attacchi del Cremlino promettendo risposte puntuali e continuative. «Risponderemo sicuramente a ogni attacco alle nostre città da parte dell’occupante», «nel Donbass, nella regione di Kharkiv, ovunque sia arrivata la malvagità russa». Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Tutti gli attacchi russi saranno affrontati con una risposta militare, politica e legale - si legge nel messaggio - La Russia sta perdendo questa guerra. Non c’è entità al mondo che non lo senta già. Tutti lo capiscono già. E ogni assassino russo dovrebbe capire che un mandato di arresto è la cosa migliore che gli possa capitare».

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la visita a Bakhmut si è recato anche a Kharkiv dove ha consegnato al sindaco Igor Terekhov il premio onorario "Città eroe dell’Ucraina". Lo riferisce lo stesso Zelensky sul proprio profilo Telegram.