Guerra Ucraina, Volodymyr Zelensky invita Xi Jinping al dialogo

Kiev chiama Pechino. Zelensky segue con attenzione le trattative di pace in corso tra i vertici del governo cinese e il Cremlino. Secondo alcune indiscrezioni, Kiev ha offerto a Xi Jinping di fare una mediazione con l'invasore russo. Finora, però, non è ancora arrivata la risposta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver «invitato» la Cina al dialogo e di «aspettare una risposta». Lo ha fatto sapere mentre il presidente cinese Xi Jinping è a Mosca per suggellare la sua alleanza con Vladimir Putin. «Abbiamo offerto alla Cina» di collaborare alla ricerca di una soluzione del conflitto in Ucraina, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa. «Vi invitiamo al dialogo, attendiamo una vostra risposta». Il presidente ucraino ha aggiunto di aver «ricevuto segnali, ma niente di concreto». In precedenza la presidenza ucraina aveva fatto sapere che sono in corso contatti perché ci sia una telefonata tra Xi Jinping e Zelensky ma che ancora non c’è nulla di concreto.

Sulla possibilità di un dialogo tra Cina e Ucraina, si esprime anche la Nato. «Una conversazione fra Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è probabile, ma non ho aspettative a riguardo». Lo dice a LaPresse Alessandro Politi, direttore Nato Defence College Foundation, che sottolinea come sia il leader di Kiev a volere la conversazione, «e non penso che gli Usa siano molto contenti a riguardo». Quanto all’eventuale esito della telefonata, «quando si preparano colloqui di questo tipo, anche attraverso gli sherpa, non si sa mai come va a finire quando poi si gioca la mano di poker», conclude Politi.