Ucraina, la Slovacchia consegna i Mig-29. La guerra prende il volo: "Un passo distruttivo"

La guerra prende il volo: "Consegnati all'Ucraina i primi 4 MiG-29 slovacchi. Che possano salvare molte vite e aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio e le sue infrastrutture dall'aggressione di Putin! Il nostro sostegno continuerà fino a quando sarà necessario". A scriverlo su Twitter è il ministro della Difesa slovacco, Jaro Nad, taggando l'omologo ucraino Oleksii Reznikov, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la Nato e usando l'hashtag "We Are Nato".

Si tratta dei primi 4 dei 13 caccia MiG-29 di era sovietica che la Slovacchia ha deciso di inviare in Ucraina: velocità massima di volo: in quota 2450 km/h e a terra 1300 km/h.

Il ministero slovacco della Difesa ha riferito che gli aerei da guerra sono stati trasportati dalla Slovacchia all'Ucraina da piloti ucraini con l'aiuto dell'aviazione slovacca, con personale ucraino e altri. "Ringrazio (tutti) i partecipanti per il fantastico lavoro professionale", ha dichiarato il ministro della Difesa Jaroslav Nad. Il ministero ha precisato che i restanti MiG-29 saranno consegnati alla parte ucraina nelle prossime settimane e ha aggiunto che non fornirà ulteriori dettagli finché non saranno al sicuro in Ucraina.

Per il Cremlino si tratta di "un passo è ovviamente distruttivo" e che "contraddice le numerose dichiarazioni dei leader dell'Ue secondo cui è necessario cercare vie d'uscita con mezzi pacifici".