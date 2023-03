Il bombardiere B-52 e i caccia di sei paesi Nato: cosa succede sopra i cieli italiani

23 marzo 2023 a

Un gigante dei cieli sopra l’Italia. Mercoledì 22 marzo, proprio mentre Giorgia Meloni ha parlato del sostegno del governo all’Ucraina, un bombardiere americano B-52 ha sorvolato a lungo il centro del Paese, transitando prima sopra Santa Marinella, per poi raggiungere l’Umbria, dove è rimasto per un’ora compiendo una serie di manovre circolari abbastanza insolite. Poi rotta verso la Grecia passando sopra la Puglia e infine il rientro in Spagna da dove era decollato. A descrivere la rotta è Repubblica, che sottolinea come fosse acceso il trasmettitore del velivolo (un segnale ai nemici) in grado di portare in cielo diverse testate nucleare.

“Si è trattato di un'esercitazione Nato per incrementare il coordinamento tra le aviazioni dell'Alleanza. Proprio ieri il quartier generale atlantico ha diffuso un video che mostra un B-52 in formazione con caccia di sei paesi europei, incluso un Eurofighter italiano. Da circa dieci giorni le sortite dei bombardieri statunitensi sono state intensificate, andando fino ai confini dello spazio aereo russo” la ricostruzione del quotidiano sui voli degli ultimi giorni. Il B-52 degli Usa ha una duplice finalità: trasmette sicurezza agli alleati sul fronte orientale ed esercita un'azione di deterrenza nei confronti di Mosca. E la guerra nucleare è sempre lì dietro l’angolo.