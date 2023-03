Guerra in Ucraina, Usa stufi della Russia. Ma l'ultima arma a Kiev è vecchia

21 marzo 2023 a

Gli Stati Uniti intendono accelerare l’invio di tank in Ucraina e hanno scelto di mandare una versione meno aggiornata degli Abrams, carri armati più rapidamente disponibile. A riferirlo sono due funzionari americani citati dalla Cnn: la scelta degli Abrams M1-A1, invece dei più moderni M1-A2, permetterà l’invio dei tank già in autunno, riducendo tempi che rischiavano di durare un anno o addirittura di più. «Stiamo lavorando» per accelerare l’invio dei tank, ha detto oggi il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza Usa, John Kirby.

La scelta degli Abrams M1-A2 avrebbe comportato la produzione di nuovi tank o l’aggiornamento della vecchia versione, oltre a tempi più lunghi di addestramento per l’uso del complesso sistema digitale di puntamento. Gli Stati Uniti hanno promesso all’Ucraina l’invio di 31 tank Abrams per alimentare la controffensiva nella guerra con la Russia.