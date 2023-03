Ucraina, gli Usa smascherano Cina e Russia: il mondo non si lascerà ingannare

20 marzo 2023 a

Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti smascherano il gioco di Russia e Cina. Ma assicurano che il mondo non si farà ingannare dalle loro alleanze e doppi giochi. La visita di Xi Jinping a Mosca mostra l’intenzione della Cina di fornire una «copertura diplomatica» per le presunte atrocità russe in Ucraina. È il giudizio del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per il quale «il fatto che il presidente Xi si rechi in Russia pochi giorni dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente Putin suggerisce che la Cina non sente di ritenere il Cremlino responsabile delle atrocità commesse in Ucraina e, invece di condannarlo, preferisce fornirgli una copertura diplomatica, affinché la Russia continui a commettere proprio quegli stessi crimini». ha affermato Blinken. Tuttavia, in una conferenza stampa al Dipartimento di Stato in occasione della pubblicazione del Rapporto sui diritti umani del 2022, Blinken ha affermato che «elementi» della proposta di pace della Cina per la soluzione della guerra in Ucraina sono in linea con gli sforzi che gli Stati Uniti stanno sostenendo: «La proposta della Cina include elementi che abbiamo sostenuto a lungo, tra cui garantire la sicurezza nucleare, risolvere la crisi umanitaria, proteggere i civili e, in effetti, il primo elemento chiede di sostenere la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tutti i Paesi», ha affermato Blinken.

Ma il segretario di Stato ha ribadito che qualsiasi richiesta di cessate il fuoco «che non includa la rimozione delle forze russe dal territorio ucraino sosterrebbe effettivamente la ratifica della conquista russa» in quanto «consentirebbe al presidente Putin di far riposare e riorganizzare le sue truppe e quindi ricominciare la guerra in un momento più vantaggioso per la Russia». «Il mondo non dovrebbe lasciarsi ingannare da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina o da qualsiasi altro Paese, per congelare la guerra alle sue condizioni», ha sottolineato Blinken.