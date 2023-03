Putin teme che il gruppo Wagner possa "invadere" la Russia, complotto per neutralizzarlo

Sullo stesso argomento: Così la Russia aggira le sanzioni. Lo stratagemma e il rischio di disastro ambientale

L'esercito privato del "cuoco di Putin" Yevgeny Prigozhin nella seconda fase della guerra è diventato, insieme ai miliziani ceceni di Ramzan Kadyrov, una sorta di braccio armato personale dello Zar. Ma secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano su numerosi canali Telegram russi e ucraini, il famigerato Gruppo Wagner sarebbe ora inviso a Vladimir Putin. Il presidente russo, secondo questi retroscena impossibili da verificare, avrebbe messo in atto una sorta di complotto orchestrato insieme al segretario del consiglio di Sicurezza, Nikolai Patrushev, al fine di "neutralizzare" la brigata.

Voci che seguono i segnali di insofferenza dello stesso Prigozhin, imprenditore della ristorazione (da qui il soprannome di "cuoco di Putin") divenuto negli anni uno dei consiglieri più fidati del presidente. Dalla brigata Wagner si erano levate anche accuse di alto tradimento rivolte contro Mosca per il mancato invio di sufficienti munizioni al fronte, ricorda il Giornale che dà conto degli ultimi retroscena in cui il confine tra insider e propaganda è difficile da individuare.

La situazione rischia di diventare un boomerang per Putin. "Il rischio, ha sottolineato il think tank Institute for the Study of War (Isw), è che Prigozhin e i suoi uomini, dopo un'eventuale battuta d'arresto in Ucraina, dove sono attualmente impegnati, possano convergere nel territorio russo per prendere il potere nelle regioni confinanti con l'Ucraina, con una possibile avanzata verso l'interno", si legge nell'articolo. Insomma, se fatti fuori in Ucraina, i mercenari di Wagner sono pronti a "invadere" parti di Russia.

La voce gira, lo stesso Prigozhin ha riferito di aver ricevuto una domanda da un'agenzia di stampa russa su eventuali discussioni al Cremlino per neutralizzare Wagner. Patrushev, uomo di Putin, avrebbe detto al presidente russo che tra "un mese e mezzo o due" non sarebbe rimasto niente del gruppo Wagner. Ma anche qui la ricostruzione è impossibile da verificare, come riporta lo stesso ISW che sospetta che dietro all'affermazione ci sia lo stesso capo di Wagner. Ma in cosa consisterebbe il "complotto"?. Per evitare che Prigozhin spedisca i suoi mercenari in armi contro la Russia. "Patrushev avrebbe già ordinato di controllare i movimenti degli ex combattenti di Wagner. Putin avrebbe riferito di essere d'accordo con questa iniziativa e lo avrebbe ringraziato dei suoi sforzi" per "neutralizzare Wagner in generale e Yevgeny Prigozhin in particolare", sui legge nel retroscena.