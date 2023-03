Xi Jinping da Putin in Russia: "Cooperazione strategica". Cosa vuole il presidente cinese

17 marzo 2023 a

a

a

Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri cinese e a confermarlo il Cremlino: il presidente Xi Jinping sarà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Dunque, dopo giorni di indiscrezioni, arriva l'ufficialità sull'incontro diplomatico fra i due presidenti. "Durante i colloqui, verranno discusse questioni di attualità su un ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e sull'interazione strategica tra Russia e Cina" si legge nel comunicato. "È previsto inoltre uno scambio di opinioni sull'approfondimento della cooperazione tra Mosca e Pechino in ambito internazionale" dichiara Mosca. Un dettaglio fondamentale sulla natura dell'incontro diplomatico tra i due presidenti.

Mig-29 in arrivo: la Polonia consegna gli aerei militari a Kiev

Sul tavolo potrebbe esserci proprio la guerra in Ucraina e la possibile "mediazione" che potrebbe portare almeno a una tregua armata. Dopo oltre un anno di guerra, Xi in persona tenterà di portare Russia e Ucraina a sedersi almeno al tavolo dei negoziati. Dopo la riuscita mediazione tra Iran e Arabia Saudita, la Cina cerca un nuovo successo diplomatico. Alla visita in Russia - stando alle indiscrezioni del Wall Street Journal - seguirebbe un colloquio telefonico con il presidente ucraino. La Casa Bianca ha reso noto già qualche giorno fa di aver "incoraggiato" Xi a contattare Zelensky, tra i due sarebbe il primo contatto dall'inizio del conflitto.