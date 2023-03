Trump, “pagamenti in nero a Stormy Daniels”. Incriminazione imminente

17 marzo 2023 a

Non finiscono mai i guai per Donald Trump. La procura distrettuale di Manhattan si starebbe preparando a incriminare l’ex presidente Usa in connessione con il presunto pagamento in nero alla porno star Stormy Daniels. Secondo quanto riferisce la rete Wnbc Trump è accusato di aver pagato Daniels nell’ottobre 2016 per evitare che raccontasse ai giornali la sua breve relazione con il tycoon, una rivelazione che avrebbe potuto influenzare il risultato delle imminenti elezioni presidenziali, che si sarebbero tenute un mese dopo. Se incriminato, Trump diventerebbe il primo ex inquilino della Casa Bianca della storia a dover affrontare un processo penale.

Negli scorsi giorni i legali dell’attrice hard hanno riferito che la loro assistita ha incontrato i magistrati di Manhattan. Clark Brewster, legale di Daniels, ha fatto sapere che la donna ha risposto alle domande dei magistrati ed è disposta a testimoniare in un aula di tribunale. Daniels riferì di avere avuto nel 2006 un rapporto sessuale con Trump, al quale non aveva acconsentito, ma al quale di fatto non si era negata. L’ex presidente ha sempre negato la vicenda. Ma ora il rischio di un processo è concreto. E tale vicenda rischia di ostacolare in qualche modo la volontà di correre per le elezioni del 2024 contro Joe Biden.