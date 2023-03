Joe Biden, altro scivolone sulla scaletta dell'Air Force One. Il video imbarazzante

07 marzo 2023 a

Altro inciampo sulle scalette dell'Air Force One per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti è stato protagonista di un nuovo, piccolo scivolone mentre saliva sull'aereo presidenziale a Montgomery, in Alabama. Due settimane fa un caso analogo in Polonia. L'episodio contribuisce ad amplificare le speculazioni sulla salute del leader 80enne che sta pensando seriamente a ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 dove potrebbe scontrarsi nuovamente con Donald Trump, che i sondaggi danno in vantaggio sui candidati alle primarie repubblicane.

Biden fa una figuraccia: ennesima caduta dall'aereo

Sui social molti sostenitori conservatori e dell'alt roghi americana rilanciano il video ripreso dalle tv americane in cui si vede Biden inciampare sulle scalette dell'Air Force One e poi riprendersi rapidamente per continuare l'ingresso a bordo. Immagini talvolta messe a confronto con quelle di un baldanzoso Trump...

Joe Biden tripped up the stairs on Air Force One — AGAINpic.twitter.com/M4n7MmpEN3 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 6, 2023

Intanto il presidente democratico non sembra aver fretta di annunciare la sua candidatura per il secondo mandato, nonostante le indiscrezioni lo vedono sempre più vicino a ufficializzare la corsa. "Quando lo annuncio", ha risposto qualche giorno fa Biden ai giornalisti che gli chiedevano quando confermerà la sua candidatura alle presidenziali del 2024. Biden, intervenuto al pranzo con i senatori democratici, ha prima chiesto di ripetere la domanda, perché non aveva capito, poi ha risposto sorridendo: "Quando lo annuncio".