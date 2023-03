L'Ucraina accusa: Putin vuole estendere la guerra. Usa pensano a inviare gli F-16

15 marzo 2023 a

I rischi di una escalation al di fuori dell'Ucraina dopo l'incidente sul Mar Nero che ha coinvolto un drone americano e un caccia russo sono concreti. Kiev ha accusato il presidente russo, Vladimir Putin, di voler allargare il conflitto in Ucraina dopo che Washington ha denunciato che i caccia russi hanno intercettato il drone facendolo schiantare. "L’incidente con il drone americano Mq-9 Reaper - provocato dalla Russia sul Mar Nero - è il modo di Putin di segnalare la sua disponibilità ad espandere il conflitto per coinvolgere altre parti", ha dichiarato su Twitter Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. "Lo scopo di questa tattica all-in è quello di alzare sempre di più la posta in gioco", ha aggiunto.

Il drone Usa caduto ieri è già stato sostituito da un altro velivolo, afferma il portavoce delle forze aeree ucraine, colonnello Yuriy Ignat. "L’aviazione statunitense nel Mar Nero è permanente. Il Mar Nero non è un mare interno della Russia", ha dichiarato Ignat, "il Mar Nero è sfruttato da molti Paesi, compresi i membri della Nato come Turchia e Romania. Esiste uno spazio aereo internazionale dove gli aerei possono volare liberamente, compresi i ricognitori", ha sottolineato il portavoce ucraino. A suo avviso, "è chiaro cosa sta facendo lo Stato terrorista (russo) e con quali inclinazioni... Gli Stati Uniti analizzeranno prima l’incidente e ovviamente trarranno le dovute conclusioni".

Intanto un gruppo di senatori statunitensi bipartisan sta facendo pressioni sul Pentagono per inviare jet F-16 in Ucraina. In una lettera al Segretario alla Difesa Lloyd Austin, ottenuta dal giornale statunitense Politico, otto senatori hanno scritto che il conflitto tra Russia e Ucraina è "ora in un momento critico", sostenendo che i caccia F-16 potrebbero dare a Kiev un vantaggio mentre l’invasione a tutto campo di Mosca entra nel secondo anno. "Questa dotazione potrebbe rivelarsi un punto di svolta sul campo di battaglia".