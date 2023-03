Jet russo intercettato in Estonia, cosa succede nei cieli: incubo escalation

15 marzo 2023 a

Alta tensione nei cieli europei dopo l'incidente di ieri sul Mar Nero, dove un drone americano è precipitato dopo una presunta collisione con un jet russo. Secondo quanto riporta la Bbc aerei della Royal Air Force del Regno Unito e caccia tedeschi hanno intercettato un velivolo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Benché l’intercettazione in sé fosse di routine, spiega l'emittente britannica, per «la prima volta un’operazione del genere viene eseguita assieme dai due paesi» impegnati nel programma di sorveglianza aerea congiunta della Nato.

Nel dettaglio, i due Typhoon sono stati chiamati ad intervenire per intercettare un aereo da rifornimento Il-78 Midas in volo tra San Pietroburgo e Kaliningrad. L’aereo non aveva comunicato con la torre di controllo del traffico aereo in Estonia. Dopo aver scortato il Midas, i due jet sono stati riassegnati per intercettare un aereo di linea An-148 che stava transitando anch’esso vicino allo spazio aereo estone. I jet fanno parte del 140 Expeditionary Air Wing della RAF e del 71 Tactical Air Wing Richthofen tedesco, precisa la Bbc.

L’intercettazione è avvenuta perché il velivolo non aveva comunicato con il controllo del traffico aereo in Estonia. «La Nato - ha dichiarato il ministro delle forze armate del Regno Unito, James Heappey - continua a costituire il fondamento della nostra sicurezza collettiva. Questo dispiegamento congiunto di Regno Unito e Germania nei Paesi baltici dimostra chiaramente la nostra comune determinazione a sfidare qualsiasi potenziale minaccia ai confini della Nato, dimostrando al contempo la nostra forza collettiva».