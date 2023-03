Russia, piano segreto per controllare la Moldavia entro il 2030: svelato il documento

15 marzo 2023 a

La Moldavia dovrebbe staccarsi dall’Occidente e lottare per un futuro al fianco della Russia. È il ‘piano segreto’ di Mosca contenuto in un documento strategico rivelato dai media tedeschi Wdr, Ndr e Sueddeutsche Zeitung. La strategia della Russia, secondo il documento, prevede un controllo politico della Moldavia entro il 2030 e il contemporaneamente allontanamento del Paese dai partner occidentali. Prima dell’inizio della guerra in Ucraina, nell’estate del 2021, l’amministrazione presidenziale russa avrebbe stabilito in un documento strategico come promuovere le tendenze filo-russe in Moldavia e allo stesso tempo impedire al Paese di rivolgersi all’Occidente.

"Agenti infiltrati", la Moldavia denuncia il complotto russo: alta tensione

In cinque pagine, il piano strategico riassume gli obiettivi politici, militari, di sicurezza, commerciali, economici e sociali della Russia in Moldavia. Il documento sembra provenire dagli stessi esperti che avrebbero elaborato una strategia per l’annessione della Bielorussia. La Moldavia è vista nel documento come un’importante arena di confronto con l’Occidente. Un obiettivo chiave della Russia per i prossimi dieci anni è «contrastare i tentativi di attori esterni di interferire negli affari interni della repubblica moldava». Una prova dei tentativi di destabilizzazione da parte degli uomini di Vladimir Putin.