Stasera Italia, Senaldi: il drone abbattuto dai russi è un rischio calcolato

14 marzo 2023 a

a

a

Lo scontro sul Mar Nero tra il jet russo e il drone statunitense fa tremare il mondo. Incidente o attacco volontario? L'unica cosa certa è che il velivolo comandato a distanza si stava dirigendo verso la Crimea. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 14 marzo su Rete4. In collegamento c'era il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che considera l'incidente un rischio calcolato da parte dei russi.

Ucraina, due jet russi intercettano e danneggiano un drone Usa sul Mar Nero.



Ne parliamo con @PSenaldi a #StaseraItalia pic.twitter.com/eZoMZSfFBL — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 14, 2023

"Non possiamo sapere se l'abbattimento del drone Usa è un incidente di routine o qualcosa di diverso - ha detto Pietro Senaldi rispondendo a Barbara Palombelli - Se dovessi scommettere immagino che sia successo qualcosa di diverso, però sono senz'altro d'accordo con il direttore Sorgi che è già scattato il cordone di sicurezza. E' stato chiamato l'ambasciatore a Washington, però non credo che si andrà molto oltre. Tutti i contendenti sanno di che cosa stiamo parlando, che si gioca col fuoco e il fuoco è anche l'abbattimento del drone da parte della Russia. Qualora fosse un atto volontario, cosa che non escludo affatto, mi sembra un rischio calcolato".