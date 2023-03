Russia, le parole di Zakharova sono un giallo: "Lotte intestine al Cremlino", "fake news"

12 marzo 2023 a

Si sfalda il sistema di potere di Vladimir Putin? La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, avrebbe ammesso che ci sono lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino, che la presidenza russa ha ceduto il controllo dello spazio informativo del Paese e che Vladimir Putin, non è apparentemente in grado di intraprendere un’azione decisiva per riprenderne il controllo. È quanto si legge nel bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War (Isw).

Secondo l’istituto, parlando ieri a un forum a Mosca sugli "aspetti pratici e tecnologici dell’informazione e della guerra cognitiva nelle realtà moderne", Zakharova ha affermato che il Cremlino non può riproporre l’approccio stalinista di controllo. La dichiarazione di Zakharova, secondo Isw, sostiene alcune valutazioni del think tank sul deterioramento del regime e sulle dinamiche di controllo dello spazio informativo, sulle lotte intestine tra figure chiave della cerchia ristretta di Putin. Non è chiaro il motivo, osserva il Guardian, per cui Zakharova, un’esperta portavoce, avrebbe riconosciuto apertamente questi problemi in un contesto pubblico.

La ricostruzione Isw, tuttavia, è stata respinta con forza dalla diretta interessata. Zacharova, smentisce le affermazioni a lei attribuite bollandole come "fake news", ha scritto la portavoce di Lavrov sul suo canale Telegram.