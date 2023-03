Guerra Ucraina, Caracciolo rivela i piani Usa per l'Europa: equilibri sconvolti

11 marzo 2023 a

La guerra in Ucraina ridisegna gli equilibri in Europa. Lo scenario globale è in evoluzione e i player principali come gli Usa sono destinati a influenzare ruoli e poteri nel Vecchio continente. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, spiega che nei piani degli Stati Uniti di Joe Biden sono due le aree privilegiate, ossia la Polonia e i Paesi scandinavi che avranno un ruolo sempre più centrale, scrive sulla Stampa. Maggior peso che finirà per "alleggerire" quello di Germania e Francia.

"Per tenere i russi a distanza e i tedeschi a bada la Polonia deve ospitare gli americani in casa e abitare da coprotagonista la casa europea dell'America che è l'Alleanza Atlantica in espansione", scrive il giornalista esperto di geopolitica che ricorda come "vista da Washington, Varsavia è parente stretta. Assai più che alleata. Perno della prima linea di contenimento antirusso". Insomma, la sponda polacca è preziosa per Biden e centrale "per il rifornimento di armi a Kiev".

Ma cosa vogliono fare gli Usa? "L'obiettivo dell'America è impedire alla Cina di intestarsi il primato mondiale nel XXI secolo" e per farlo non può combattere direttamente una guerra contro la Russia, spiega Caracciolo. A Washington servono "partner" in Europa "capaci di partecipare al contenimento della Russia senza pretendere troppo dall'America". L'asse franco-tedesco dovrà dunque cedere il passo a quello scandinavo-polacco con Varsavia che punta ad "affermarsi massima potenza militare d'Europa".