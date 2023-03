Guerra Ucraina, il ministro Kuleba: continueremo a combattere a Bakhmut

12 marzo 2023 a

Lo scontro per la città di Bakhmut sta diventando il fulcro del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime settimane, la guerra si sta concentrando proprio nell'area in cui i russi avrebbero perso più di 500 soldati del Cremlino. E, proprio in queste ore, ha preso la parola anche il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, che ha promesso che l’Ucraina continuerà a difendere Bakhmut: «Se ci ritirassimo da Bakhmut, cosa cambierebbe? La Russia prenderebbe Bakhmut e poi continuerebbe la sua offensiva contro Chasiv Yar, quindi ogni città dietro Bakhmut potrebbe subire la stessa sorte», ha detto Kuleba.

Intanto i russi hanno perso più di 500 soldati, tra morti e feriti, in zona Bakhmut. Lo dice il colonnello Sergei Cherevaty, rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell’Ucraina, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. «Durante questa giornata, il nemico sul segmento Bakhmut del fronte ha sparato 157 volte con vari tipi di artiglieria - dice - durante i combattimenti, 221 nemici sono stati uccisi e 314 feriti di varia gravità».