Putin, l'ultima teoria sulla malattia: "Cosa fa con i piedi", spunta il video

18 febbraio 2023 a

Dall'inizio della guerra in Ucraina, ormai un anno fa, ogni apparizione pubblica di Vladimir Putin finisce sotto la lente dei social e non solo per cogliere i sintomi della presunta malattia di cui soffrirebbe il presidente russo. A rilanciare un video ripreso durante il recente incontro con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko è uno degli uomini più vicini al leader ucraino Volodymyr Zelensky, Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev.

Le immagini sono "tagliate" sulle gambe di Putin che per diversi secondi si muovono freneticamente come in preda a spasmi che lo Zar non riesce a controllare. "I piedi di Putin durante il suo incontro con Lukashenko. È un messaggio in codice Morse?" è il commento sarcastico di Gerashchenko.

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



I movimento "sospetti" delle gambe ma anche il modo in cui Putin tende ad aggrapparsi con le mani al tavolo o ai braccioli delle sedie sono finiti spesso al centro di speculazioni sulle condizioni di salute del capo del Cremlino. Si è parlato nei mesi scorsi di malattia di Parkinson, sindrome delle gambe senza riposo, cancro al pancreas e sindrome di Cushing.

Quest'ultima malattia recentemente è stata indicata dall’oncologo Massimo Federico, che tra l'altro collabora da anni come consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell'Istituto nazionale di Kiev: “Il quadro clinico che interessa Vladimir Putin è molto probabilmente riconducibile a una sindrome di Cushing - aveva detto lo scienziato all'Agi - una malattia che produce anche problemi neuropsicologici, tra cui insonnia, depressione e perdita di memoria, labilità emotiva”.