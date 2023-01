Russia, report degli 007 danesi sulla malattia di Putin: perché fa quel gesto

01 gennaio 2023 a

Le condizioni di salute del presidente russo Vladimir Putin sono al centro delle speculazioni e delle analisi degli osservatori e dei servizi segreti di mezzo mondo dall'inizio della guerra in Ucraina. L'ultimo report del Forsvarets Efterretningstjenestes (Fe), servizio informazioni della Difesa della Danimarca, spiega che Putin non è un malato terminale, non soffre dunque di una malattia incurabile ma di forti dolori cronici. Tuttavia l'Intelligence militare danese (Fe) afferma che nel febbraio scorso, inizio della guerra, lo Zar era in cura per una forma di cancro e la malattia potrebbe avere influito sulla decisione di invadere l'Ucraina.

A differenza del report di Fe precedente, realizzato nel 2021, riporta il Corriere della sera, quando gli 007 danesi dava come molto probabile un altro mandato di Putin al termine delle elezioni previste per il 2024, ora il nuovo quinquennio è considerato solo "probabile". Inoltre le conduzioni di salute rendono Putin una possibile oggetto di cospirazioni: "Qualcuno potrebbe pensare di rimuoverlo dall’incarico a causa della salute cagionevole", commentano dal servizio segreto danese. La previsione è che Putin non si destinato a morire presto per le sue condizioni di salute, ma l’élite russa potrebbe volerlo rimpiazzare: "Abbiamo la forte impressione che una parte dell’establishment veda che stanno andando nella direzione sbagliata", ha detto un l’ufficiale del Forsvarets Efterretningstjenestes.

Tornando alla presunta malattia di Putin - in passato si è parlato di tumore del sangue e morbo di parkinson - i servizi danesi sono convinti che soffra di forti dolori cronici a causa di vari traumi, come la caduta da cavallo di cui è stato vittima negli anni 2000 e alcuni infortuni di judo e hockey. "Ecco perché cerca di sedersi e aggrapparsi alle cose. Lo fa per alleviare il dolore", afferma l'ufficiale danese in riferimento ai tanti video in cui Putin appare con le mani ancorate alla scrivania o al bracciolo della sedia per lunghi minuti,