Maddie McCann, spunta la ragazza che sostiene di essere la bimba scomparsa

18 febbraio 2023 a

Una ragazza tedesca di 21 anni di nome Julia sostiene di essere Maddie McCann, la bimba scomparsa nel 2007 in Portogallo. Il caso è scoppiato quando Julia ha pubblicato le sue foto da bambina su Instagram creando un profilo chiamato iam.madeleinemccann. Sul profilo ci sono anche foto di lei da bambina che dimostrerebbero la somiglianza con la bimba scomparsa mentre dormiva in una camera d'albergo a Praia da Luz. “Gli investigatori mi ignorano. Vorrei fare un test del Dna”, chiede Julia sul suo profilo.

Non solo. Julia sostiene che il suo sospetto è cominciato dopo un commento di sua nonna. Afferma perfino di avere sulle gambe lentiggini simili a quelle di Madeleine. La vicenda di Julia e Maddie ha coinvolto anche TikTok dov'è diventata virale. Sono in tanti, infatti, a sperare in un lieto fine a tutta la vicenda. Ma secondo la polizia Maddie purtroppo sarebbe già morta.