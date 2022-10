Harry Potter, morto Robbie Coltrane: impersonava Hagrid. Fan e cast in lutto

14 ottobre 2022 a

a

a

È morto all’età di 72 anni l’attore scozzese Robbie Coltrane, il celebre "mezzogigante" Rubeus Hagrid nei film tratti dalla saga di Harry Potter. Una scomparsa che ha colpito i tanti fan dei libri e dei film del "maghetto"nati dalla saga creata da J.K. Rowling. La star dei film di Harry Potter Daniel Radcliffe ha reso omaggio a Coltrane in una dichiarazione, affermando "Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini su quel set. Ho ricordi particolarmente belli di lui che teneva alto il morale durante le riprese di ’Il prigioniero di Azkaban’, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale. Mi sento incredibilmente fortunato di aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui e molto triste che sia morto. Era un attore incredibile e un uomo adorabile".

Scrivendo su Twitter, l’autrice di Harry Potter JK Rowling ha descritto Coltrane come un ""alento incredibili" e "un completo una tantum". L’attore Stephen Fry ha twittato: "Quale profondità, potenza e talento: abbastanza divertente da causare singhiozzi indifesi e clacson mentre facevamo il nostro primo programma televisivo. Addio, vecchio, ci mancherai così terribilmente".

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha descritto la morte di Coltrane come "una notizia molto triste". "Aveva una tale portata e profondità come attore, dalla commedia brillante al dramma. Penso che il mio preferito di tutti i suoi ruoli fosse Fitz in ’Cracker' - ha detto - Robbie Coltrane, leggenda dell’intrattenimento scozzese, ci mancherà moltissimo". L’account Twitter ufficiale di James Bond lo ha definito un "attore eccezionale il cui talento non conosceva limiti". Il produttore Richard Coles ha aggiunto: "Mi dispiace molto sentire che Robbie Coltrane è morto. Abbiamo condiviso uno spogliatoio una volta e aveva i pantaloni più grandi che abbia mai visto, che indossava con un tocco tremendo. Da quel momento in poi siamo diventati amici".