Ucraina, la richiesta di von der Leyen: ordine mondiale sia governato dal diritto

Alla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco si farà il punto sulla guerra e sulla situazione internazionale. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rivolto un appello sui social affinché l'ordine mondiale si agovernato dallo Stato di diritto e non dal diritto di potere. «Ormai è passato quasi un anno da quando la Russia ha portato una guerra imperialistica nel nostro continente. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco rinnoviamo il nostro impegno per un ordine globale governato dallo Stato di diritto, non dal diritto di potere». Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen dicendosi «in attesa degli scambi e degli incontri dei prossimi due giorni».

Intanto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, interverrà all’apertura della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Il discorso in videoconferenza è stato annunciato dal governo tedesco, il cui cancelliere, Olaf Scholz, terrà un discorso subito dopo quello di Zelensky. La Conferenza sulla sicurezza ospiterà anche dibattiti e tavole rotonde con interventi, tra gli altri, del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dell’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. La situazione in Ucraina è al centro degli incontri di Monaco, a cui partecipano, tra gli altri, la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il presidente francese, Emmanuel Macron, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Zelensky è intervenuto lo scorso anno nella precedente edizione, pochi giorni prima che iniziasse l’invasione del suo Paese da parte della Russia.