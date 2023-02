“Macron inopportuno”. Pure von der Leyen e Michel si schierano con Meloni

10 febbraio 2023 a

Lo scontro ravvicinato tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sull’invito a Parigi di Volodymyr Zelensky occupa le pagine dei giornali italiani. Il premier italiano, riferisce il Corriere della Sera, non è affatto pentita della sua intemerata verso il presidente francese, con un messaggio di rivendicazione che filtra dalla delegazione italiana a Bruxelles: “Finora tutto il segreto e l’efficacia della reazione europea alla guerra in Ucraina è stata l’unità, stiamo facendo tutti dei sacrifici e invece in questo modo si indebolisce tutto questo lavoro”.

“Basta dispetti”. Il Quirinale si agita sulla crisi Meloni-Macron: la soffiata su Mattarella

La leader di Fratelli d’Italia, fanno sapere sempre da persone a lei vicine, è convinta di aver parlato anche a nome di molti altri Stati europei. E non solo. “Organizzare una cena all’Eliseo alla vigilia del summit di Bruxelles, costringendo ‘persino Scholz a correre a Parigi’, verrebbe giudicato ‘inopportuno’ anche dai vertici delle istituzioni comunitarie, da Ursula von der Leyen al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel” la ricostruzione in merito del quotidiano, che sottolinea quindi la giusta azione da parte di Meloni. Che però non trova tutti d’accordo all’interno del governo italiano: lo strappo con Macron non piace proprio a tutti.