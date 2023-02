Corea del Nord, Kim mostra i muscoli alla parata: armi nucleari tattiche e missili intercontinentali

09 febbraio 2023 a

La Corea del Nord non teme l’Occidente e continua ad alzare la tensione. Il regime nordcoreano ha messo in mostra una parata di missili balistici intercontinentali, gli Icbm, e anche «armi nucleari tattiche» in una sfilata poderosa messa in campo a Pyongyang per celebrare il 75esimo anniversario della fondazione dell’esercito. A presenziare alla sfilata, il dittatore Kim Jong Un, con indosso un cappotto nero e un cappello di feltro - la ‘divisa’ spesso indossata da suo nonno, il fondatore del regime, Kim Il Sung - che era accompagnato dalla moglie, Ri Sol Ju, e la figlia Ju Ae.

E proprio la presenza della giovane, che il giorno prima lo aveva accompagnato in visita a una base militare e a una cena ufficiale per celebrare l’anniversario militare, ha fatto crescere le voci che sia proprio la ragazzina, la prescelta come ‘delfina’. Nel filmato diffuso dai media del regime, si vede Kim sul tappeto rosso, accompagnato dai suoi generali, che ispeziona i soldati con le baionette e saluta le truppe di passaggio e le unità missilistiche.

Tra le armi esposte almeno 10 missili intercontinentali Hwasong-17, i più avanzati del Paese, e veicoli che sembrano pensati - scrivono gli analisti di NK News, un sito web specializzato sulla Corea del Nord - per trasportare i temuti missili a propellente solido. A sentire l’agenzia ufficiale Kcna, tra le colonne di missili dotati della «massima» capacità di attacco atomico, hanno sfilato nella piazza anche «unità tattiche nucleari» che hanno mostrato le «potenti capacità di deterrenza e contrattacco» del Paese. La ragazzina, che si ritiene si chiami Kim Ju-ae e abbia 9 o 10 anni, negli ultimi mesi ha iniziato ad apparire accanto ai suoi genitori in occasione di grandi eventi.