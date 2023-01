Nordcorea, minaccia agli Usa: "Superata la linea rossa". La sorella di Kim verso la leadership?

27 gennaio 2023 a

La Corea del nord è sempre al fianco di Vladimir Putin nella guerra in Ucraina e torna a minacciare gli Stati Uniti per l'invio di armi a Kiev: "Hanno superato la linea rossa". Ma a parlare non è il leader coreano Kim Jong-un, bensì la sorella minore Kim Yo-jong. vista da molti come l'erede designata alla guida del paese asiatico. La donna, 35enne, negli ultimi anni è passata da un profilo sotto traccia a un'esposizione pubblica piuttosto marcata. A lei il fratello ha affidato il compito, tra gli altri, di inviare messaggi agli Usa. Kim Yo-jong nelle scorse ore ha dichiarato con l’invio di carri armati in Ucraina, Washington sta oltrepassando una "linea rossa". "Gli Stati Uniti, che hanno esposto l’intero continente europeo al grave pericolo della guerra e causato preoccupazioni grandi e piccole, stanno ora ulteriormente oltrepassando la linea rossa", ha affermato la donna che formalmente è vicedirettore del Comitato centrale del Partito dei lavoratori di Corea, come riporta l’agenzia nordcoreana Kcna, rilanciata dalla sudcoreana Yonhap.

Le parole della sorella di Kim arrivano dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare 31 carri armati Abrams in Ucraina. "Dietro questo c’è la sinistra intenzione degli Stati Uniti di realizzare il proprio obiettivo egemonico espandendo ulteriormente la guerra per procura, volta a distruggere la Russia", ha aggiunto Kim Yo-jong che ha rimarcato: Pyongyang "sarà sempre al fianco della Russia del suo esercito e del suo popolo", riporta Ria Novosti citando l’agenzia di stampa nazionale nordcoreana. "Non ho dubbi che qualsiasi equipaggiamento militare di cui si vantano gli Stati Uniti e l’Occidente verrà raso dalla potenza dell’eroico esercito e popolo russo", ha aggiunto.

Kim Yo-jong è la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un e ultimogenita del defunto Kim Jong-il. Il suo ruolo è accresciuto costantemente negli ultimi anni e secondo alcune ricostruzioni è probabile che nell'ottobre del 2014, mentre suo fratello era ricoverato per alcune fratture alle caviglie, Kim Yo-jong abbia preso le redini del governo.